Zagre è in rampa di lancio | Il derby sarà decisivo

Il primo gol con la maglia giallorossa lo ha segnato 8 giorni fa a Teramo. Angolo di Guida da destra e stacco imperioso di testa. Gol pesantissimo, perché ha permesso al Ravenna di pareggiare col Guidonia e andare poi a rigori, per alzare la Coppa Italia. Abdelè stato tesserato il 24 gennaio, svincolato da settembre dai turchi del Sakaryaspor. Generosità e prestanza fisica sono le armi per avanzare la candidatura ad una maglia neldi domenica al Morgagni., qual è la sua storia professionale prima di arrivare a Ravenna? "Ho iniziato a giocare a Bobo-Dioulasso, dove sono nato. Poi mi sono trasferito a Ouagadougou, nella capitale del Burkina Faso. Sono arrivato per la prima volta in Europa nel 2022, ingaggiato dal Sion, in Svizzera. Sono rimasto due stagioni, giocando anche in Super League, la serie A elvetica, poi ho avuto una breve parentesi nella serie B della Turchia col Sakaryaspor, ma questa avventura è durata solo pochi mesi.