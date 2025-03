Cultweb.it - Yoko Ono ha davvero sfasciato i Beatles? Resta una delle donne più “odiate” al mondo

Il 20 marzo 1969, a Gibilterra, John Lennon eOno si sposano. E da sempre, l’artista nipponica è stata considerata l’unica responsabile della fine dei. Ono è stata a lungo oggetto di critiche, accuse e teorie complottiste, ma la realtà sembra essere molto più complessa. Per comprenderla, infatti, è necessario partire dalla situazione interna al gruppo che, ad un certo punto, inizia a diventare contrastante.Già prima dell’arrivo dinella vita di Lennon, infatti, iattraversano un periodo turbolento. A metterli in crisi, in particolare, è la morte del loro manager Brian Epstein, avvenuta nel 1967. Questo lascia un vuoto gestionale che aumenta le tensioni interne. Epstein, infatti, non era solo un manager, ma soprattutto un mediatore tra i membri del gruppo, capace di gestire gli equilibri e le divergenze.