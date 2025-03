Juventusnews24.com - Yildiz titolare con la Turchia? La decisione del CT Montella per la sfida di Nations League contro l’Ungheria. Ufficiale la scelta sul numero 10 della Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con la? Ladel CTper lae la partitaDopo i 90 minuti in panchinala Fiorentina, Kenantorna subitoin Nazionale. Il10è stato schierato dal primo minuto dal CTnel match, valido per la.QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.03 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link. La stessa super quota è presente anche su Goldbet. Questa giocata viene invece pagata 1.