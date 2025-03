Game-experience.it - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch

Da oggi, 20 marzo, arriva sula versione con grafica aggiornata e tante novità dell’epico RPG di fantascienzaX:. Un viaggio indimenticabile che porta tutti i capitoli della saga futuristica tra le più amate dai fan dei videogiochi di ruolo sulla famiglia di console ibride di. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure di uno dei capitoli più apprezzati della saga di, nonché l’occasione perfetta per avvicinarsi per la prima volta a questa serie, ora interamentesu un’unica piattaforma con tanti contenuti aggiuntivi, inclusi nuovi sviluppi della storia.Come ricordato dal trailer di lancio, corre l’anno 2054, la Terra è stata distrutta da un conflitto intergalattico tra due razze aliene e l’umanità è stata costretta a fuggire e a lottare per la sua sopravvivenza.