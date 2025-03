Game-experience.it - Xbox, Microsoft ha rivelato per errore con un leak la scheda di Steam nell’Interfaccia Utente

Leggi su Game-experience.it

ha accidentalmenteuna possibile novità per l’ecosistema: unadella piattaforma. L’immagine, apparsa brevemente in un post ufficiale dal titolo “GDC 2025: Opening a Billion Doors with”, mostrava la nuova UIsu vari dispositivi, inclusi TV, tablet e laptop. Tra le categorie presenti nella libreria dei giochi, accanto a Game Pass e ai giochi di proprietà, era visibile anche unadedicata a. Poco dopo la pubblicazione,ha rimosso rapidamente l’immagine senza fornire spiegazioni, alimentando speculazioni su una possibile integrazione futura tra.Come riportato prontamente da The Verge, l’ha scatenato non poche discussioni tra gli appassionati, che si chiedono sestia lavorando a un’integrazione più profonda tra i suoi servizi e le piattaforme di distribuzione di giochi per PC.