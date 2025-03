Zonawrestling.net - WWE: Svelata la possibile destinazione di Rey Fenix

Il mistero che circonda l’arrivo di Reyin WWE si sta chiarendo, e ora c’è un aggiornamento su dove finirà. Ringside News ha appreso che l’attuale piano di lavoro prevede chesi unisca a SmackDown. Tuttavia, come spesso accade in WWE, nulla è scolpito nella pietra e i piani potrebbero ancora cambiare prima del suo debutto dopo il 31 marzo.Questamossa solleva una grande domanda:andrà in singolo o potrebbe esserci una reunion inaspettata con il suo storico partner Penta? Al momento, Penta è assegnato a RAW, il che significa che i loro giorni come tag team dei Lucha Bros in AEW potrebbero non continuare in WWE. Serimanesse a SmackDown, dovrà tracciare il proprio percorso separato dal fratello, a meno che la WWE non decida di spostare anche Penta a SmackDown.