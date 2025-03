Zonawrestling.net - WWE: Lex Luger ha chiesto Sting per il suo discorso della Hall of Fame, avviate le trattative

Leggi su Zonawrestling.net

La leggenda del wrestling Lexha espresso un desiderio specifico riguardo la sua imminente introduzione nella WWEof, ma potrebbero esserci degli ostacoli da superare.Il desiderio die le complicazioni contrattualiSecondo quanto riportato da Fightful Select mercoledì,e le persone a lui vicine hanno informato la WWE che il suo ex partner di tag team,, sarebbe la sua “scelta preferita” per presentarlo durante la cerimoniaofnel weekend di WrestleMania 41 a Las Vegas.sarà effettivamente presente a Las Vegas per partecipare a vari eventi non legati alla WWE durante quella settimana. D’altronde durante il weekend di WrestleMania intorno allo show WWE si radunano decine e decine di eventi dedicati agli appassionati di wrestling che possono così “completare” la loro esperienza con altre iniziative extra WWE.