Zonawrestling.net - WWE: Anche Kamala nella Hall of Fame?

Leggi su Zonawrestling.net

Manca ormai un mesetto alla cerimonia dellaofWWE, e ancora potrebbe esserci spazio per qualche ingresso dell’ultimo minuto. La classe del 2025 sarà capitanata dall’attuale Chief Content Officer della federazione di Stamford, Triple H, che otterrà il secondo anello dopo quello datogli nel 2019 quando entròofcon la D-Generation X. Insieme a lui, sono stati confermati gli ingressi di Michelle McCool e Lex Luger, con i Natural Disasters che dovrebbero essere annunciati a breve. Ma oltre a Earthquake e Typhoon, un altro gigante del passato potrebbe vedere onorata la sua carriera.Omaggio al Gigante dell’UgandaSecondo quanto riporta WrestleVotes su X, infatti, tra i nomi ancora da annunciare per la classe del 2025 ci sarebbe. Il “Gigante dell’Uganda”, che purtroppo ci ha lasciati nell’agosto del 2020, ha lottato in WWE (all’epoca WWF) in due periodi: nell’84 hasfidato Hulk Hogan per il titolo mondiale e ha lottatocontro Andrè the Giant, mentre tra il ’92 e il ’93, dopo il suo ritorno a Stamford, ha sfidato tra gli altriUndertaker.