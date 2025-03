Nerdpool.it - WRC 24, arriva il secondo Dlc ‘Hard Chargers Content Pack

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) svela l’Hard*, ilDLC della EA SPORTS WRC 24 Season Expansion, che sarà disponibile dal 25 marzo. Il pacchetto approfondisce gli aspetti più iconici del FIA World Rally Championship dagli anni ’70 a oggi, evidenziando nuovi percorsi su terreni innevati e sterrati. I giocatori affronteranno le sfide estreme delle scivolose condizioni invernali di Umeå, in Svezia, e metteranno alla prova la loro precisione e le loro abilità tecniche nei passi di montagna rocciosi della nuova tappa di Harvati, in Grecia. GUARDA IL REVEAL TRAILERDalla Ford Focus WRC ’99 alla sfidante Hyundai per il campionato 2021, Hardaggiunge sei nuovi veicoli che i giocatori potranno spingere al limite. Il pacchetto di contenuti contiene 18 nuove livree per una serie di auto nuove e già esistenti, tra cui la famosa livrea della Peugeot 206 Rally e due nuove livree per la Ford Focus RS Rally.