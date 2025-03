Today.it - World Water Day, l'impegno di Sanpellegrino per risorsa idrica e ghiacciai

Leggi su Today.it

L'acqua rappresenta unafondamentale per le persone e per il pianeta che, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, si impegna da sempre a proteggere per renderla disponibile per le generazioni presenti e future.