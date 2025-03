Lopinionista.it - WindTre Executive education program, al via il nuovo progetto per la formazione delle Pa

MILANO – Il “” di SDA Bocconi per IT manager è un’iniziativa formativa rivolta alla community delSmart City dell’azienda. L’obiettivo del percorso è formare la nuova generazione di Smart City Expert, figure chiave per l’innovazione nella pubblica amministrazione. Organizzata in collaborazione con SDA Bocconi e Aused, l’iniziativa offre ai partecipanti un’occasione per approfondire le sfide del settore in un contesto sempre più complesso nel quale la collaborazione tra amministrazioni e imprese è fondamentale.I partecipanti avranno modo di apprendere strumenti e metodologie avanzate per gestire l’innovazione, valutare l’impattoproprie decisioni su business e servizi pubblici, facilitare la collaborazione tra enti centrali e territoriali e offrire servizi più efficienti a cittadini e imprese.