Chiccheinformatiche.com - WhatsApp come Instagram: prossimamente collage di foto negli aggiornamenti di stato

Leggi su Chiccheinformatiche.com

sta sviluppando una nuova funzione che permetterà di crearedida condivideredi, offrendo un modo più pratico per pubblicare più immagini senza riempire la schermata dei contatti con una lunga sequenza dididisuGlidisustanno diventando sempre più centrali nell’esperienza della piattaforma. Tuttavia, un problema persistente è la saturazione dei contenuti: quando vengono pubblicate troppe immagini in breve tempo, l’esperienza può risultare caotica e portare gli utenti a perdere interesse. Per questo motivo, Meta sta introducendo i, una nuova funzionalità che consentirà di condividere piùin un unico aggiornamento di, rendendo la visualizzazione più ordinata e coinvolgente.