Warner Bros. rinvia l'uscita dei titoli più controversi: slittano Paul Thomas Anderson e The Bride!

La nuova fatica dicon Leonardo DiCaprio arriverà nelle sale a settembre, il reboot di Frankenstein di Maggie Gyllenhaal slitta al 2026. Strategia mirata per assicurarsi gli slot più favorevoli o tattica per togliersi le patate bollenti dal fuoco, almeno momentaneamente? Sta di fatto che. ha spostato in avanti l'di alcuni deiche più hanno fatto discutere nelle ultime settimane. L'ultima fatica di, One Battle After Another non uscirà più come previsto in estate, ma arriverà nei cinema a settembre. Il suo slot dell'8 agosto verrà occupato da un altro potenziale hit, Weapons di Zach Cregger, interpretato da Josh Brolin e Julia Garner. Il film dicon la star Leonardo DiCaprio uscirà il 26 .