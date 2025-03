Warner Bros aggiorna il calendario delle uscite | rinviati The Bride e il film di Paul Thomas Anderson

Leggi su Cinefilos.it

ilThee ildiCome riportato da Variety, la. ha effettuato alcune importanti modifiche al suodicinematografiche, a partire da una nuova data per l’attesissimodicon Leonardo DiCaprio. Ora intitolato ufficialmente One Battle After Another, il progetto diè avvolto nel mistero ma si dice che sia un thriller poliziesco americano. Precedentemente datato per l’8 agosto, iluscirà ora negli Stati Uniti il 26 settembre, potenzialmente sfruttando un passaggio al Festival di Venezia.Secondo alcuni addetti ai lavori, questa piccola spinta arriva nel momento in cui lo studio contribuisce a dotare le sale cinematografiche statunitensi di sistemi di proiezione VistaVision per adattarsi alla visione del regista.