Vuelle La carica di Maretto | Derby eccoci

"Sarà una grande sfida, da giocare e da vedere". E’ la convinzione di Okisuldi Rimini che scalda i motori in vista dell’anticipo di domani sera: l’argentino, reduce da una delle migliori prestazioni personali nel recupero vinto nettamente contro Forlì, sottolinea la differenza che passa con il confronto precedente al cospetto della Riviera Banca, giocato più di quattro mesi fa: "Noi nella gara di andata non eravamo certo nel nostro momento migliore, per diversi fattori - ricorda-, però penso che durante la stagione siamo migliorati tanto. Mi aspetto una partita tosta e combattuta contro una buona squadra che ha sempre occupato l’alta classifica. E anche se Rimini è vicinissima a Pesaro, resta sempre una trasferta, quindi sicuramente non sarà facile". Trasferta per pochi, come purtroppo confermato ieri pomeriggio dalla Carpegna Prosciutto con un comunicato ufficiale.