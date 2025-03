Ilrestodelcarlino.it - Voto sul bilancio, oggi si decide il futuro dell’Unione

Un giovedì complicato quello diper l’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua (Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, Sant’Agata).infatti è in programma, nel palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto, il consiglio. E tra gli ordini del giorno spicca quello dell’approvazione deldi previsione finanziario 2025-2027. Proprio questo punto, se non sarà approvato, rischia di mettere in discussione l’esistenza dell’ente che potrebbe essere nuovamente commissariato con lo spettro dello scioglimento. Nel consiglio della giunta dello scorso 3 marzo – ovvero la seduta che aveva visto alsolo i sindaci – ilera passato per il rotto della cuffia colfavorevole solamente dei Comuni di Crevalcore e Calderara. Erano assenti Persiceto e Sant’Agata, mentre Sala aveva votato contro e Anzola si era astenuto.