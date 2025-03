Fanpage.it - Vomero, nuovo mega-parcheggio di 4 piani interrati in via Morghen: 64 box auto. Ma è protesta

Progetto per realizzare unmultipiano in piazzetta Durante, in via Kerbaker al: 2 anni e mezzo di lavori. Insorge la Rete No Box: "Stop ai lavori, impattano sulla vivibilità"