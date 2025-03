Oasport.it - Volley, Perugia argina Monza e si qualifica alla Final Four di Champions League

Leggi su Oasport.it

si ètadelladimaschile, che si disputerà nel weekend del 17-18 maggio in una sede ancora da definire. I Block Devils sono riusciti ad avere la meglio nel derby contro: dopo il successo per 3-1 ottenuto settimane scorsaOpiquad Arena, i Campioni d’Italia avevano bisogno di conquistare due set di fronte al proprio pubblico del PalaBarton per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.I rossoneri hanno dominato il primo set e nel secondo parziale si sono issati sul 15-12, ma i brianzoli sono riusciti a inscenare una splendida rimonta e hanno così rinviato il discorsozioneterza frazione. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti non si sono fatti distrarre, hanno preso comodamente il comando delle operazioni e hanno controllato con totale disinvoltura, chiudendo i conti con undici punti di scarto (25-18; 23-25; 25-14, poi si è giocato soltanto per le statistiche).