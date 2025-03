Oasport.it - Volley, Lublino alza la Coppa! Rimonta vincente di Leon e compagni sul campo della Lube: la Challenge è dei polacchi

LaCup va in Polonia. LaCivitanova non riesce a ribaltare il 3-1 subito suldele subisce la(da 2-0 a 2-2)squadra di Massimo Botti e Wilfredoche spegne il sogno dei marchigiani dire il secondo trofeo stagionale dopo laItalia. A poco serve la vittoria 3-2 alla squadra di casa. Bella partita, vibrante, emozionante, tecnicamente di altissimo livello che alla fine ha premiato la squadra più esperta e che, nell’arco dei due match, ha meritato la vittoria. Laqualche rimpianto può averlo ma ha giocato due buoni match incontrando una squadra che, al momento, è di poco più forte di lei.Si erano lasciate ale due squadre con la superdeinel quarto set, da 18-21, che aveva fruttato il 3-1 per la formazione di Botti e si riprende a parti invertite.