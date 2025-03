Volley Champions League | Perugia vola alle Final Four Monza ko anche al ritorno

Leggi su Sportface.it

Sarà la Sir Sicoma Moninia rappresentare l’Italiadella2024/2025 dimaschile, in programma dal 16 al 18 maggio nella città polacca di Lodz. La compagine umbra ha battuto la Mint Veroin quattro set, con i parziali di 25-18, 23-25, 25-14, 31-29 davanti al pubblico amico del Pala Barton. Un successo per 3-1 che replica quello dell’andata e che certifica l’ingresso del “Block Devils” tra le migliori quattro squadre d’Europa. In semise la vedrà con i turchi dell’Halkbank Ankara, che a sorpresa hanno eliminato i polacchi del PGE Projekt Varsavia.La cronaca della partitaIl match inizia nel segno dell’equilibrio, ma il primo set si indirizza versograzie al break firmato da Ishikawa e Plotnytskyi, entrambi ottimamente serviti dalzate di Giannelli che mette costantemente in difficoltà il muro di