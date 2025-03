Ilfattoquotidiano.it - Volete conoscere la storia della più antica gioielleria di Francia? Dove le tiare non sono solo oggetti da principesse, la favola di Chaumet

Varcare la soglia del numero 12 di Place Vendôme, a Parigi, è come entrare in una macchina del tempo. Qui,un tempo sorgeva l’Hôtel particulier Baudard de Sainte-James, ha sede, la piùdi, fondata nel 1780 da Marie-Étienne Nitot. Un luogoil passare dei secoli sembra essersi fermato, tra disegni originali, libri contabili, fotografie d’epoca e gioielli che raccontano quasi 250 anni di, creatività e savoir-faire. Un luogoil passato si intreccia con il presente,l’eco dei passi di imperatori e regine si mescola al brusio dei ‘paperoni’ contemporanei che pospermettersi queste creazioni uniche e preziosissime. Varcando la porta, ci si ritrova letteralmente senza fiato: centinaia di faldoni con bozzetti e vecchi registri riempiono gli scaffali alti fino al soffitto, mentre sul grande tavolo centraleappoggiati capolavori orafi appartenuti all’imperatrice Maria Luisa d’Austria, come l’iconico diadema “Spighe di grano” e la celeberrima cintura “Gotica” dell’imperatrice Maria Luisa, in oro, onice, sardonice e perle, con un cammeo ellenistico raffigurante Apollo e Leto, dono di Paolina Bonaparte.