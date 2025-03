Ilgiornale.it - Volano i prezzi delle materie prime: ecco i metalli da tenere d'occhio

Grandi attese per l'argento che ha un ruolo fondamentale per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici e per gli interventi di elettrificazione. Il rame è salito oltre i 10.000 dollari a tonnellata. In anumento anche alluminio e nichel