Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Thiago Motta proverà a rilanciarlo: come sarà impiegato l’attaccante nel finale di stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in questodi: il piano die i dettagliDopo un periodo in cui è stato utilizzato poco, Dusanpotrebbe essere rilanciato in questodida mister. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,serbo non è intenzionato a rinnovare ma la priorità per la, in questo momento, è il quarto posto in Champions League.Per questo motivo anche l’apporto dell’ex Fiorentinafondamentale e il mistera restituirgli centralità.Leggi suntusnews24.com