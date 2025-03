Ilrestodelcarlino.it - Vivianne Bou Kheir i colori dell’artista venuta dal Libano

Adolfo Leoni Capelli d’argento, una cascata di riccioli, un sorriso accogliente, il grembiule bianco come armatura, le mani con residui ancora di ceramica. ÈBou, raffinata artistaanni fa dal. Oggi fermana ad ogni effetto. Il suo laboratorio, che mi piace chiamare meglio: bottega, tra il verde, uno scorcio di mare come triangolo rovesciato, e le colline di una zona silenziosa di Torre di Palme, vicino alle Fonti. Lo si scopre perché la costruzione è originale: è rotonda, un cilindro innestato alla terra. Terra humus umiltà. Mi accoglie in casa, sopra alla bottega, una sorta di museo casalingo. Su due pareti di una stanza campeggiano suoi capolavori. Mi colpirono profondamente quando li vidi esposti al Duomo di Fermo. Sono le tavole dipinte dei Misteri del Rosario (gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi).