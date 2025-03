Lanazione.it - Vivi il cinema a casa tua con la smart TV OLED di LG da 55”: sconto esagerato su Amazon, comprala adesso

Leggi su Lanazione.it

Se cerchi un’esperienza visiva senza compromessi per il tuo salotto, sappi che la LGevo 55” Serie C4 è la TV perfetta per le tue esigenze. Con unodel 33% su, puoi averla a 1.199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, un’occasione imperdibile per chi vuole il massimo della qualità visiva e tecnologica atua. Cosa aspetti? L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e le scorte potrebbero finire a breve. Risparmiail 33% sul prezzo di listino LGevo 55” Serie C4 in offerta su: il meglio della tecnologiaa 1.199,00€ Andiamo con ordine: il pannelloevo 4K da 55” garantisce coloridi, contrasti perfetti e neri assoluti, offrendo una qualità dell’immagine superiore rispetto ai TV tradizionali. Il processore ?9 Gen7 sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale colori, dettagli e fluidità, adattando ogni contenuto alle condizioni di luce ambientale e al tipo di programma che stai guardando.