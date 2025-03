Ilgiorno.it - Vivere a Milano è carissimo ma una cosa è la più economica di tutta l’Italia: l’acqua

, 20 marzo 2025 – Dal prezzo delle case al costo della vitadetiene il poco invidiabile primato di città più cara d'Italia. Ma c'è un'eccezione: la bolletta dell'acqua. È' quanto emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva in occasione della Giornata mondiale dell'acqua che si celebra il 22 marzo.conquista anche nel 2024 la palma di capoluogo più economico con 185 euro di spesa media all'anno per una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi. E questo in decisa controtendenza con il resto d'Italia dove la bolletta dell'acqua è costata nel 2024 di 500 euro a famiglia , rispetto ai 481 euro (+4%) del 2023. Confrontando il dato con il 2019, il costo a livello nazionale è aumentato del 23%.