Vittoria di Svezia per la cena di gala ricicla l’abito e oscura la Regina

Il Palazzo Reale svedese ha aperto le sue porte, il 19 marzo 2025, agli ospiti di una maestosadi. Si trattava del ricevimento annuale per i più importanti funzionari del regno in diversi ambiti, come lo sport, gli affari, la diplomazia e la cultura. A ricevere i 150 ospiti illustri sono stati il Re Carlo Gustavo, laSilvia, ma anche i Principi, Daniel e Carlo Filippo.L’erede al trono scandinavo è apparsa raggiante all’incontro prestigioso, anche se ha deciso d’indossare un lookto, ispirato alla primavera.dicon fiori ricamatidi, futuradel paese nordico, è sempre di più protagonista della Monarchia Scandinava, presenziando a eventi pubblici e assolvendo a obblighi militari, come quando si è mostrata di recente in uniforme in occasione del suo onomastico.