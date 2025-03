Ilrestodelcarlino.it - Vittime delle mafie, un ricordo speciale

Domani, venerdì, si celebrerà la XXX Giornata della memoria e dell’impegno ininnocenti, quest’anno è intitolata: ‘Il vento della memoria semina giustizia’. L’evento, di carattere nazionale, organizzato da ‘Libera contro le’, si terrà a Trapani e poiché la memoria, per essere tale, deve riuscire a coinvolgere quante più persone possibile; si terrà un incontro anche sul nostro territorio, per ricordare coloro che hanno perso la vita a causa della violenza della criminalità organizzata. Il ritrovo dell’iniziativa sarà a San Benedetto, in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, davanti alle scuole medie Curzi, alle 18. Con l’associazione Libera, ci saranno anche membri dell’Azione Cattolica della diocesi di San Benedetto, di ‘Omphalos - Autismo e Famiglie OD’.