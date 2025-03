Ilgiorno.it - Visite gratuite dagli specialisti. Basta chiamare

Leggi su Ilgiorno.it

Parte domani il “Milan Longevity Summit” (fino al 29 marzo), una serie di conferenze e laboratori sui segreti per vivere in salute. Fra i vari appuntamenti in programma c’è anche la Dental Longevity, workshop dedicato all’importanza della salute orale: lunedì 24 dalle 10.30 alle 12 da Emit-Feltrinelli (piazzale Cantore 10) ci sarà l’incontro con il dottor Roberto Tintinelli (nella foto) e la dottoressa Federica Demarosi. E mercoledì 26, dalle 8 alle 18aperte a tutti - e- per un check-up dei denti. I quattro studi disponibili sono: lo Studio dentistico Tintinelli&Rossi (Galleria Buenos Aires 9, tel. 0229402918), Dom Odontoiatria Milano (via Cagliero 4, tel. 0267072146), Com Clinica odontoiatrica Monza (via Martiri delle Foibe, 3 Monza, tel. 039369470) e Studio Acunzo Healthy SmilaDesigners (via Pogliani 34, Paderno Dugnano, tel.