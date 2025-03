Sport.quotidiano.net - Vis Torna Da Pozzo, l’ex con il vizio del gol

"Con sei turni di anticipo, la Pianese ha conquistato la salvezza aritmetica in Serie C, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. Adesso però non vogliamo fermarci!". Una stagione ,quella attuale, che entrerà nella quasi centenaria storia della neopromossa Pianese e con queste parole, sui propri social, il club l’ha voluta celebrare. Sarà la Vis a dover assumere le sembianze di antagonista per interrompere una favola che come lieto fine potrebbe prevedere persino i playoff. La formazione toscana, che giungerà al Benelli senza defezioni, da metà dicembre si è affidata con successo al progetto tecnico di Alessandro Formisano, dopo aver risolto consensualmente il contratto di Fabio Prosperi. "Un privilegio poter allenare questo gruppo, un orgoglio poter scrivere la storia insieme". Con queste parole, postate dopo l’ultima prestigiosa vittoria contro la Torres, Formisano ha rivelato sui social tutta la sua soddisfazione per il felice approdo nel mondo delle zebrette.