Ilfattoquotidiano.it - Virus Hpv, un test salivare per diagnosticare in anticipo il tumore. Lo studio dell’Ieo di Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un recentecondotto dall’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) dicol sostegno della Fondazione Airc ha pubblicato sul Journal of Medical Virology apre alla diagnosi precoce delgrazie alla messa a punto di uncapace di rilevare ini tumori orofaringei con un semplice gargarismo. Il, sviluppato dall’Alleanza contro il cancro (Acc) e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), è stato sviluppato dopo un percorso die diagnosi dei tumori orofaringei da Papillomadurato 10 anni, e di una intensa collaborazione tra ricerca accademica e clinica medica.Esistono diversi tipi di Papilloma(Hpv): alcuni sono legati a lesioni non maligne, altri invece (cosiddetti “ad alto rischio”) sono all’origine di differenti tipologie di, tra cui quello concentrato nella parte posteriore della gola, alla base della lingua e nelle tonsille.