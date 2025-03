Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna battuta dal Maccabi Tel Aviv: è l’ottavo ko consecutivo in Eurolega

Belgrado (Serbia), 20 marzo 2025 - Lacade anche sul neutro di Belgrado con ilTelper 77-67 e subiscesconfitta consecutiva in. Avanti per i primi 15’ di gioco, la formazione di Dusko Ivanovic si scioglie davanti ad unnon trascendentale ma sicuramente più solida di unaevanescente che perde troppo presto la bussola e che pian piano sprofonda dando l’immagine di una squadra fisicamente e mentalmente svuotata. La sconfitta di Napoli sembra non aver insegnato nulla a Marco Belinelli e compagni che ricadono negli stessi errori di domenica scorsa.L’unica buona notizia di giornata per le V Nere è il ritorno in campo di Will Clyburn, per il resto è stata l’ennesima sfida da dimenticare. Alla Aleksandar Nikolic Hall, lasi presenta in campo senza Diouf infortunato, ma appunto con Will Clyburn che torna a disposizione.