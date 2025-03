Viola”, conquista i territori d’Oltralpe l’App italiana contro le violenze di genere

Leggi su Ildenaro.it

E’ arrivata anche in Franciache protegge le donne in strada 24 ore su 24, anche quando viaggiano da sole all’estero. Creata nel 2022,, questo il nome dele dell’omonima start-upledi, vuole contribuire ad una società più sicura e più libera, appoggiandosi su tecnologia e innovazione. Tutto ha inizio nel marzo 2021, dopo il rapimento, lo stupro e l’omicidio di Sarah Everard, nel sud di Londra. Segnata da questa tragedia, Laura De Dilectis, psicologanonché fondatrice dell’associazione DonneXStrada, si dice che è tempo di creare uno spazio sicuro per le donne. Nasce così l’idea del, un servizio di videochiamata privata gratuita, tramite Instagram, che accompagna chiunque abbia paura in strada, ma anche una rete di “spazi sicuri” in città, un esempio di come poter rendere più sicure le strade creando luoghi dove il personale è formato anche sulla violenza di