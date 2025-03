Anteprima24.it - VIDEO/ Turismo, presentato Open Outdoor Experencies

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ufficialmentequesta mattina, presso la sede di via Roma della Camera di Commercio di Salerno,, il salone delle attività all’aria aperta che si svolgerà presso il salone espositivo Next a Paestum dal 28 al 30 marzo 2025. Saranno tre giorni dedicati agli eventi e alla presentazione di appuntamenti dedicati alin. L’iniziativa, alla sua terza edizione resterà aperta dalle 10 alle 19 e si avvale anche della collaborazione di Cna Salerno che attraverso l’iniziativa valorizzerà tutto il bacino di Artigiani che stanno puntando sulesperienziale per promuovere il settore. All’interno del salone numerosi eventi come una vetrina delle attrezzature tecniche, laboratori didattici, incontri tra espositori e buyer, momenti di formazione, laboratori approfondimenti su ambiente e territorio.