Vicopisano, nasce la Biblioteca dei Semi

Pisa, 20 marzo 2025 - Ladeidiper promuovere un percorso di sensibilizzazione alla biodiversità e alla condivisione delle conoscenze legate alla coltivazione naturale, un progetto realizzato grazie alla sinergia tra laComunale Peppino Impastato, la cui responsabile è Simona Morani, e l'associazione del Comune Vico Verde, che ha come principali obiettivi la tutela e la salvaguardia ambientale. L’idea è quella di proporre un nuovo servizio per gli utenti della: l’oggetto da prendere in prestito in questo caso non sarà un libro, ma alcunidei quale prendersi cura, coltivandoli, facendoli crescere e far frutti, restituendo poi inuovi. L'iniziativa sarà presentata il 29 marzo alle 10:30 in, alla presenza del sindaco Matteo Ferrucci, della vicesindaca Fabiola Franchi, della consigliera alla cultura Elena Pardini, di Maria Francesca Pepi del coordinamento di Rete Bibliolandia, dell'agronomo Giacomo Narci e di Matteo Goretti, presidente di Vico Verde.