Lanazione.it - "Vicini di casa" un po’ particolari

Leggi su Lanazione.it

Nuovo spettacolo da tutto esaurito oggi al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica dove arrivano Amanda Sandrelli e Gigio Alberti che portano in scena "di". Accanto a loro ci saranno gli attori Alessandra Acciai, Alberto Giusta. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, idi, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e.