Laprimapagina.it - Vibo Valentia, polemiche sul “super consulente” PNRR: il sindaco Romeo ignora le richieste di accesso agli atti

Continua la batta del Movimento Politico Indipendenza sulla vicenda dell’avviso pubblico del Comune diper il reclutamento di un esperto incaricato della pubblicizzazione dei progetti. Il bando, ribattezzato ironicamente “l’avviso da 26.000 euro per due mesi”, è al centro di un acceso dibto, aggravato dai reiterati dinieghi allediavanzate sia dal Movimento che da alcuni partecipanti alla selezione.Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha opposto ripetuti rifiuti, nonostante il Difensore Civico Regionale abbia ritenuto legittima la richiesta di Indipendenza e disposto in tal senso. Alla luce di questa situazione, lo scorso 5 marzo il Movimento ha protocollato una nota indirizzata direttamente alEnzo, chiedendo un intervento risolutivo per consentire la consultazione della documentazione richiesta.