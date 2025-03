Laprimapagina.it - Vibo, a presto l’Albo d’oro dei Poeti Contemporanei

Valentia – Pronto “Albodei” un libro che racchiude nelle sue pagine la storia del cuore di grandi. La copertina del volume è stata realizzata da un dipinto dell’artista reggina: Cristina Corso, il dipinto intitolato “il cuore dell’oceano” si presta perfettamente a simboleggiare lo spirito dell’intera silloge, poiché è nella profondità del cuore che i nostrihanno cercato le parole più belle da poter regalare al lettore, attento e curioso. Un libro delicato come un sussurro curato dalla critica d’arte Sonia Demurtas, che ne ha scelto dettagliatamente le opere, un libro curato nei minimi dettagli, con codice ISBN che permette di essere presente in 89 paesi del mondo, un libro che sarà presente nelle migliori biblioteche italiane. Cristina Corso è la vicepresidente associazione culturale Fior di Loto ed è sempre riuscita a fare molta pubblicità per tutto il nostro gruppo di artisti e, in questa foto con Sgarbi gli aveva consegnato con molto orgoglio il nostro volume Artisti edel terzo Millennio, che Sgarbi ha molto apprezzato, riempiendo Cristina di domande sul volume .