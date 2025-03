Lanazione.it - Viareggio, entra in chiesa e scrive frasi inneggianti ad Allah

Leggi su Lanazione.it

(Lucca), 20 marzo 2025 - Si era introdotto in unadied aveva vergato due scritte in arabo,ad. La polizia ha adesso identificato l'autore del gesto. Si tratta di un cittadino marocchino di 45 anni, senza fissa dimora, individuato in località Bicchio dalla Digos, che lo ha denunciato per danneggiamento aggravato. L’uomo, lo scorso 18 febbraio, erato nellain un momento in cui non c’era nessuno. E vicino a due cappelle aveva scritto, in arabo, "è sufficiente per noi ed è il miglior guardiano, che eccellente protettore e che eccellente aiuto”. Poi, come se nulla fosse, se n’era andato. Pensare che il 45enne, irregolare sul nostro territorio, lo scorso 30 gennaio era stato portato al Cpr di Potenza, vista la sua pericolosità.