Lanazione.it - Viareggio Cup, primi verdetti. Viola e Magic Star agli ottavi

La Fiorentina e i nigeriani delsono le prime formazioni qualificatedi finale della 75’ edizione dellaCup. Tutte le altre formazioni deitre gironi sono ancora in corsa per il passaggio del turno. In campo femminile, invece la finalissima – in programma domani con diretta tv dalle 15 dal ‘Buon Riposo’ di Seravezza – vedrà di fronte il Milan e la Juventus. Gruppo A – Nel girone 1 La Fiorentina ha calato un poker di reti contro l’Imolese (4-1), con in evidenza l’attaccante Sardilli autore di una doppietta. Le altre due retisono di Turnone e Kaba. Per gli emiliani, Maltoni. Spettacolare il confronto fra Stella Rossa e Mavlon che ha visto i serby prevalere per 3-2 nel finale: sugli spalti molti osservatori interessati ad un paio di ragazzi – su tutti Bubanja – che hanno impressionato.