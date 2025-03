Sport.quotidiano.net - Viali tira un sospiro di sollievo per Vido. L’attaccante salterà al massimo due partite

Poteva andare decisamente peggio, mettiamola così. La Reggiana non avrà a disposizione Lucaper la partita con il Sassuolo del 29 marzo e probabilmente anche per quella successiva, del 4 aprile, con la Cremonese ma – se non ci saranno intoppi nel percorso di recupero –sarà nuovamente in pista per la gara interna con il Pisa, in scaletta sabato 12 aprile. Gli esami a cui si è sottoposto ieri - dopo l’infortunio patito sul tramonto del primo tempo della sfida con la Sampdoria - hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra e stabilito in 15-20 giorni i tempi dello stop. L’attuale sosta per le nazionali gioca quindi a favore della Reggiana e del centravanti granata che passerà sicuramente ai box quel che resta del mese di marzo.