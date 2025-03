Ilrestodelcarlino.it - ‘Viaggio nel biodistretto Picenum’. Appuntamento nella sala consiliare

Il comune di Cupra Marittima ospiterà un altro importantenell’ambito del solco tracciato sulla biodiversità, programma che sta particolarmente a cure all’Amministrazione comunale e in particolare all’assessore al ramo Luco Spina. Domani pomeriggio alle 18,30si terrà l’incontro sul temanelPicenum. Biologico locale’. Si tratta di un seminario sulla filiera corta delPicenum. Si parlerà dell’importanza di consumare prodotti biologici locali per il nostro organismo e per la salvaguardia del territorio. Interverranno tecnici e aziende biologiche delPicenum con i sindaci dei comuni interessati. Il seminario sarà moderato da Cristina Murri, coordinatrice delPicenum. Al termine dell’incontro gli organizzatori hanno previsto un bioaperito con le aziende agricole delPiceno.