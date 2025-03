Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasulla diramazionenord per la presenza di cantieri ci sono incolonnamenti all'altezza di Settebagni in direzione della A1 ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo dove si procede a rilento tra le uscite Ardeatina e Tuscolana in uscita dalla città code sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia e domani 21 marzo è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico possibili disagi Dunque per bus metro o tram del Prete Atac ed anche per le ferrovie Metre eViterbo e per i bus regionali di Cotral il servizio sarà comunque attivo nelle facce di gara fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.