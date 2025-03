Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla carreggiata interna del raccordo anulare dove un incidente provoca code Traduci the Bufalotta eTeramo in carreggiata opposta code qui per caso a partire dall'uscita per la Pontina fino alla Tuscolana in uscita dalla città code sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Portonaccio in direzione del raccordo sempre in uscita dalla città incolonnamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi anche nellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//03/20/file718fb893-0f25-487a-aa3e-79801121fddbviabilita.mp3