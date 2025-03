Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio dellasulla Pontina a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi del Bivio per Castagnetta restano incolonnamenti a partire da Castelno in direzione di Latina ci mettiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove un altro incidente rallenta il traffico sulla complanare di uscita dalla Magliana proseguendo in interna code per traffico intenso tra Cassia bis Salaria e tra Bufalotta e La Rustica mentre in carreggiata opposta Si procede a rilento a partire dallaFiumicino fino alla Tuscolana in uscita dalla città rallentamenti lungo il tratto Urbano della A24 da via Fiorentini fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sullaFiumicino la Colombo e via del Cappellaccio e sulla stessa Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità tutto a più tardi dellahttps://storage.