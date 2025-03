Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla Pontina a causa di un incidente avvenuto nei pressi del Bivio per Castagnetta ci sono i coronamenti a partire da Castelno in direzione Latina ci possiamo poi sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dallaFiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis Salaria e proseguendo tra Bufalotta inTeramo sulla stessaTeramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita traffico intenso sullaFiumicino altezza del viadotto della Magliana a che qui in direzione del raccordo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi dellahttps://storage.