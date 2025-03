Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellainiziamo dal raccordo dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna dallaFiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria e proseguendo tranne inTeramo sulla stessaTeramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita traffico intenso sul viadotto della Magliana tra la Colombo e via del Cappellaccio a te qui in direzione del raccordo in chiusura il trasporto pubblico ricordiamo che domani 21 marzo è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore possibili disagi Dunque per bus metro tram della rete Atac ed anche sulle Metre-viterbo e bussa regionali di Cotral il servizio sarà attivo nelle fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche nellahttps://storage.