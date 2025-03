Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellasulla A1 milano-napoli segnalato un incidente tra Guidonia Montecelio e il nodo con la A24Teramo in direzione Napoli raccomandiamo prudenza ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare Dove è sempre per incidente Ci sono code tra le uscite Boccea e Casal del Marmo code anche in esterna qui per un altro incidente da poco mosso a partire dall'uscita per la Pontina fino al bivio per la Tuscolana un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Portonaccio in direzione del raccordo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.