Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellarisolto il sinistro su via Cassia Cimina cone ora scorrevoli all'altezza di Ronciglione creare disagi allasonora altri tre incidenti Uno su via Cassia bis Veientana con code tra il bivio per il raccordo anulare e via della Giustiniana l'altro sulla rampa di uscita del raccordo anulare verso via Pontina ed il terzo proprio sull'anello cittadino che crea rallentamenti tra Ardeatina ed il bivio per la diramazionesud ci spostiamo sulla A24Teramo dove sono risolti i due incidenti Tra la barriera diEst ed il tratto Urbano sul tratto Urbano in galleria tra fiorentini e Portonaccio usciamo dalla capitale poi per segnalare la chiusura di un tratto della strada statale 675 Umbro laziale Km 32 e 800 è il km 37 E400 Passiamo al trasporto pubblico ricordiamo che per domani è in programma lo sciopero nazionale di 24 ore possibili disagi su bus metro e tram della rete Atac ed anche sulle ferrovie MetreViterbo e i bus regionali di Cotral il servizio Avrà comunque fasce di garanzia pertanto sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto ed in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.