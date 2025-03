Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'incidente su via Cassia a causa del sinistro istituito il restringimento di carreggiata che crea rallentamenti In entrambe le direzioni al km 22 e 500 all'altezza di Ronciglione risolti invece precedenti incidenti sulla provinciale 149 Nepesina del km 78 e sulla regionale 630 Ausonia all'altezza di Spigno Saturnia rimosso anche il sinistro su via all'altezza del raccordo anulare ma permangono code di smaltimento in direzione Civitavecchia ci spostiamo sull'anello cittadino circone al momento scorrevole ad eccezione di rallentamenti in carreggiata esterna tra Appia e Casilina usciamo dalla capitale per segnalare la chiusura di un tratto della strada statale 675 Umbro laziale Km 32 e 800 e il 37-400 prestare attenzione alla segnaletica sul posto per i percorsi alternativi Passiamo al trasporto pubblico capitolino ricordiamo che per domani è un programma lo sciopero nazionale di 24 ore possibili disagi su bus metro o tram della rete Atac ed anche sulle ferrovie MetreViterbo e i bus regionali di Cotral il servizio Avrà comunque fasce di garanzia pertanto sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento servizio dellahttps://storage.